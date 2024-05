In Brugge vindt vandaag de Run and Swim plaats. Zo'n 1.000 scholieren van verschillende Brugse basisscholen lopen en zwemmen om het snelst. Het parcours loopt langs het Jan Breydelstadion en zwemmen doen ze in het Lago Olympia. De bedoeling is om de Brugse jongeren warm te maken voor sport maar vooral om plezier te beleven.