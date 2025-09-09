Tijdens een veiling van sporttruitjes, met onder andere Hans Vanaken en Remco Evenepoel, werd een indrukwekkend bedrag van 43.000 euro ingezameld voor het Kinderkankerfonds. Ook de bekende koers- en renovatiefamilie De Planckaerts bracht een bezoekje aan de beurs.

Maar Matexpo draait vooral om netwerken en innovatie. Bedrijven tonen er hun nieuwste snufjes, met steeds meer focus op duurzaamheid. Zo won JCB dit jaar een award voor een verbrandingsmotor op basis van waterstof, een primeur in de sector. Voor vele bouw- en transportprofessionals is Matexpo ook een unieke gelegenheid om ideeën uit te wisselen en de trends van morgen te ontdekken.