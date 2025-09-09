20°C
Kortrijk

Mat­ex­po trekt 40.000 bezoe­kers en zamelt 43.000 euro in voor Kinderkankerfonds

Matexpo

De tweejaarlijkse Matexpo, de beurs voor de bouw- en transportsector, lokte dit jaar meer dan 40.000 bezoekers. Naast het bewonderen van de nieuwste machines en technologie, was er ook aandacht voor het goede doel.

Tijdens een veiling van sporttruitjes, met onder andere Hans Vanaken en Remco Evenepoel, werd een indrukwekkend bedrag van 43.000 euro ingezameld voor het Kinderkankerfonds. Ook de bekende koers- en renovatiefamilie De Planckaerts bracht een bezoekje aan de beurs.

Maar Matexpo draait vooral om netwerken en innovatie. Bedrijven tonen er hun nieuwste snufjes, met steeds meer focus op duurzaamheid. Zo won JCB dit jaar een award voor een verbrandingsmotor op basis van waterstof, een primeur in de sector. Voor vele bouw- en transportprofessionals is Matexpo ook een unieke gelegenheid om ideeën uit te wisselen en de trends van morgen te ontdekken.

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Gianni Seeuws

