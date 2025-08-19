Kortrijk Xpo lijkt één grote werf met de nieuwste bouwmachines , zowel buiten als binnen: meer dan 26 voetbalvelden groot. Alle belangrijkste leveranciers van materiaal staan hier. De bouwsector gaat door moeilijke tijden en dan staat vaak de rem op investeringen maar dit moet de beurs van de hoop worden.

Gregory Olszweski, Matexpo Kortrijk: “Er wordt bijzonder veel genetwerkt maar er wordt ook bijzonder veel verkocht. Exposanten verkopen hier ook echt machines en dat is voor hen superbelangrijk dat die investeringen in de bouwsector weer op gang komen. Dus, dat is eigenlijk het belangrijkste: een boost geven aan de bouwsector."