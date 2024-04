Het tracé is 9,5 kilometer lang en loopt tot aan Transfo in Zwevegem. 88 jaar lang kwam de elektriciteit voor de regio langs deze lijn. Nu is ze overbodig, door de manier waarop het elektriciteitsnet nu is ingedeeld.

“De elektriciteitsbevoorrading zal via een andere manier, via Menen, Moeskroen en Ieper, zo Moeskroen-Zwevegem bevoorraden eigenlijk. De lijn wordt dus niet vervangen”, klinkt het bij Elia.