De Confituur boekhandelaars zijn unaniem onder de indruk van “deze literaire parel die uitblinkt door de poëtische eenvoud waarmee Marieke De Maré vertelt over vijf levens, over kijken en zwijgen, over hoe we onze rugzak allemaal anders dragen, over vasthouden en loslaten, over het leven zelf.”

De Maré debuteerde in 2020 met 'Bult', dat lovend werd onthaald en genomineerd werd voor de Confituur Boekhandelsprijs 2021. Ze is ook stadsdichter van Brugge.