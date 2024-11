In "Ik ga naar de schapen" volgt de lezer twee weken uit het leven van vijf personages, waarin ogenschijnlijk niets gebeurt. Simone poetst haar huis en bezoekt haar moeder in het verpleeghuis, die daar al dertien jaar wegduikt in zwijgzaamheid. Echtgenoot Andrej eet zoetigheden en vertoeft in de stal bij de schapen. Kunstenaarsdochter Tove komt eten en wil haar ouders een beeld schenken. Buurman en begrafenisondernemer Rocco balsemt lijken en lost raadsels op met zijn buren.