Maren (22) wint Oostendse ontwerpwedstrijd met creatief skateboard ‘Koningin Der Badsteden’
De ontwerpwedstrijd 'De Skate Van Oostende' kent zijn winnaar. Maren Kuhn overtuigde de jury met haar ontwerp: ‘Koningin Der Badsteden’. Ze wint 250 euro en twee exemplaren van haar eigen ontworpen skateboard.
In totaal deden zes jonge ontwerpers mee met de wedstrijd, maar het werk van Maren blonk uit. “Maren creëerde met 'Koningin Der Badsteden' een origineel en krachtig ontwerp dat de ziel van Oostende op een verrassende manier verbeeldt”, zegt Vanessa Vens, schepen van Jeugd in Oostende.
Personificatie van Oostende
Voor haar ontwerp wou Maren inspelen op wat de stad uniek maakt, en niet op zichtbare clichés zoals zee en strand. Ze koos daarom bewust voor een andere invalshoek: een personificatie van Oostende. Haar inspiratie voor het ontwerp vond ze in de Belle Époque, een periode waarin Oostende straalde. Dat vertaalde ze naar een Belle Époque-koningin op een skateboard.
Skateboard niet te koop
Het skateboard is niet te koop maar enkel vanaf maandag 22 juni verkrijgbaar via een UiTPAS-ruilvoordeel bij de jeugddienst van stad Oostende. Het is ook een collectorsitem want er zijn slechts 100 exemplaren gemaakt.