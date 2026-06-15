In totaal deden zes jonge ontwerpers mee met de wedstrijd, maar het werk van Maren blonk uit. “Maren creëerde met 'Koningin Der Badsteden' een origineel en krachtig ontwerp dat de ziel van Oostende op een verrassende manier verbeeldt”, zegt Vanessa Vens, schepen van Jeugd in Oostende.

Personificatie van Oostende

Voor haar ontwerp wou Maren inspelen op wat de stad uniek maakt, en niet op zichtbare clichés zoals zee en strand. Ze koos daarom bewust voor een andere invalshoek: een personificatie van Oostende. Haar inspiratie voor het ontwerp vond ze in de Belle Époque, een periode waarin Oostende straalde. Dat vertaalde ze naar een Belle Époque-koningin op een skateboard.