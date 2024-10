De feiten kwamen aan het licht nadat de jongen zijn verhaal had gedaan aan een ouderling van de getuigen van Jehova. Zowel de beklaagde als het slachtoffer zijn lid van de geloofsgroep. De ouderling trok daarop naar de politie.



Uit het onderzoek bleek dat de man uit Roeselare de jongen meermaals had aangerand. Het slachtoffer logeerde een tweetal weken bij het gezin, omdat zijn moeder in het ziekenhuis lag. De beklaagde verplichtte de jongen om bij hem in bed te slapen. 's Nachts betastte hij hem en ging naakt bovenop zijn slachtoffer zitten.