De verdachte, die onder invloed van alcohol was, vluchtte onmiddellijk na de feiten. Dankzij een oproep via Burgernet en sociale media kon de politie hem korte tijd later lokaliseren en aanhouden in het nabijgelegen Zuidzande. Hij was al gekend bij de andere inzittenden van de wagen.

De man uit Knokke-Heist riskeert een gevangenisstraf van tien jaar. Over twee weken kent hij zijn definitieve straf.