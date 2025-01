In de wagen zat naast het slachtoffer nog een vrouw die het incident had zien gebeuren. Zij wees meteen in de richting van een 44-jarige Knokkenaar. Hij was een bekende van de andere twee inzittenden, en was na het incident gevlucht. Via burgernet en sociale media kon de man opgespoord worden, enkele kilometers verderop in Zuidzande. Hij werd aangehouden en moet maandag verschijnen bij de rechter-commissaris. Intussen gaat het onderzoek naar de feiten verder en worden getuigen van het incident verhoord.