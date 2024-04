De politie en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en zetten een rode tent. Maar hulp kon niet meer baten. Het Bevrijdingsplein is het plein voor het station in Menen. De buurt is een tijd afgezet voor het verkeer. Of de man door een ongeval, door kwaad opzet of moedwillig uit het raam viel, is nog onduidelijk.