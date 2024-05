"Mijn cliënte was 13 jaar op het ogenblik van hun huwelijk, de beklaagde was 27 jaar", zo schetste de advocaat van de vrouw. "Ze was amper 15 jaar toen ze haar eerste kind kreeg. Tijdens de oorlog in Syrië vluchtten ze naar België. Meneer heeft inderdaad een fysiek letsel, maar dat is geen excuus om zijn gezinsleden af te ranselen."