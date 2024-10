De controles passen in het actieplan Python van de PZ Riho, in het station Roeselare en omgeving maar ook bij het station Izegem. Hun patrouilles zijn uitgevoerd in de stationsomgeving met de hulp van federale agenten. Hierbij werden 12 personen gecontroleerd en gefouilleerd. Eén proces verbaal voor drugsbezit is opgesteld.

Voetpatrouilles zijn ook uitgevoerd in het centrum van Izegem. Met bijstand van het droneteam kon een groep gekende drugverkopers gelokaliseerd worden. Via de beelden van de drone bleek duidelijk dat iets werd weggestopt in de struiken . Bij controle bleek dit te gaan om een gsm en een gripzakje marihuana.