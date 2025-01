De Torhoutenaar reed in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 augustus 2024 op de E403 in Ruddervoorde met hoge snelheid achteraan in op de wagen van een gezin uit Handzame. Een man van 29, een vrouw van 30 en hun dochter van 8 overleefden de klap niet.

Het onderzoek wees uit dat de Torhoutenaar niet alleen veel te snel reed, maar ook veel meer alcohol dan toegelaten in zijn bloed had. Na verhoor werd hij door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van onopzettelijke doding, rijden onder invloed en een reeks verkeersmisdrijven. Ondertussen bleek dat hij in totaal al veertien veroordelingen opliep voor verkeersinbreuken.