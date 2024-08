Ondertussen bleek dat de Torhoutenaar in totaal al veertien veroordelingen opliep voor verkeersinbreuken. Zo kreeg hij in oktober 2021 nog drie maanden rijverbod. Bovendien zou L. zijn rijbewijs pas terugkrijgen na het afleggen van beide rijexamens, medische proeven en psychologische proeven. Dat rijverbod werd echter nooit betekend door de politie, waardoor de verdachte gewoon kon blijven rijden.



Vrijdagnamiddag oordeelde de raadkamer dat L. minstens een maand langer aangehouden blijft. "Ik heb geen gunsten gevraagd aan de raadkamer. We kunnen nu alleen nederig het hoofd buigen", reageert meester Walter Van Steenbrugge. De onderzoeksrechter heeft ondertussen wel een gerechtspsychiater aangesteld om de verdachte te onderzoeken. "Dat is een heel goeie zaak. We hebben zelf ook een psycholoog aangesteld, want de rechter moet zo breed mogelijk geïnformeerd zijn."

Momenteel verblijft de vijftiger nog in het ziekenhuis. Dinsdag zal hij opnieuw verhoord worden door de politie. Mogelijk zal hij geconfronteerd worden met de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige. "We gaan zo goed mogelijk meewerken zodanig dat de nabestaanden een goed beeld kunnen krijgen van wat er effectief is gebeurd."

L. probeerde om zijn spijt ook te tonen door de begrafenis van de slachtoffers te betalen, maar op dat aanbod ging de familie vooralsnog niet in. "Ik kan heel goed begrijpen dat men dat te vroeg vond."