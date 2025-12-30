In de loop van augustus 2025 werden in De Panne meerdere diefstallen van fietsen vastgesteld. De daders viseerden meermaals de fietsenstallingen aan Plopsaland De Panne, waarop de politiezone Westkust besliste om die locatie geregeld in de gaten te houden. Op die manier konden de speurders op 21 augustus twee verdachten op heterdaad betrappen tijdens het stelen van een fiets. Sindsdien zit de beklaagde in voorhechtenis.

In opdracht

Het onderzoek wees uit dat Christopher R. en zijn 16-jarige kompaan in opdracht van een bende handelden. Zo ontdekte de politie in de gsm van de minderjarige foto's van de fietsen die ze moesten stelen. Per twee fietsen zouden ze 200 euro ontvangen hebben. Daarnaast merkte het openbaar ministerie op dat de beklaagde absoluut niet aan zijn proefstuk toe was. Door 31 veroordelingen zou de man uit Duinkerke in zijn thuisland al negen jaar in de gevangenis gezeten hebben. In die omstandigheden eiste het OM een jaar effectieve gevangenisstraf.

Dagelijkse kost

De verdediging kon enkel aansturen op een mildere bestraffing. Meester Rik Demeyer legde uit dat zijn cliënt inderdaad enkele keren de 16-jarige jongen vergezelde. De minderjarige gaf tijdens het onderzoek toe dat hij dagelijks fietsen stal.

De rechter veroordeelde Christopher R. uiteindelijk tot een jaar effectieve gevangenisstraf en 800 euro boete. Aan twee burgerlijke partijen moet hij 774 en 900 euro schadevergoeding betalen. De mountainbikes van de jongens werden gestolen tijdens een verjaardagsfeestje in Plopsaland.