2°C
Aanmelden
Nieuws
De Panne

Man krijgt jaar cel voor fiets­dief­stal­len, zijn min­der­ja­ri­ge kom­paan geeft toe dage­lijks fiet­sen te stelen

Fietsdiefstal

De Veurnse strafrechter heeft een 29-jarige Fransman tot een jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor een reeks fietsdiefstallen in De Panne. Christopher R. en zijn 16-jarige kompaan liepen tegen de lamp toen ze aan Plopsaland hun slag wilden slaan.

In de loop van augustus 2025 werden in De Panne meerdere diefstallen van fietsen vastgesteld. De daders viseerden meermaals de fietsenstallingen aan Plopsaland De Panne, waarop de politiezone Westkust besliste om die locatie geregeld in de gaten te houden. Op die manier konden de speurders op 21 augustus twee verdachten op heterdaad betrappen tijdens het stelen van een fiets. Sindsdien zit de beklaagde in voorhechtenis.

In opdracht

Het onderzoek wees uit dat Christopher R. en zijn 16-jarige kompaan in opdracht van een bende handelden. Zo ontdekte de politie in de gsm van de minderjarige foto's van de fietsen die ze moesten stelen. Per twee fietsen zouden ze 200 euro ontvangen hebben. Daarnaast merkte het openbaar ministerie op dat de beklaagde absoluut niet aan zijn proefstuk toe was. Door 31 veroordelingen zou de man uit Duinkerke in zijn thuisland al negen jaar in de gevangenis gezeten hebben. In die omstandigheden eiste het OM een jaar effectieve gevangenisstraf.

Dagelijkse kost

De verdediging kon enkel aansturen op een mildere bestraffing. Meester Rik Demeyer legde uit dat zijn cliënt inderdaad enkele keren de 16-jarige jongen vergezelde. De minderjarige gaf tijdens het onderzoek toe dat hij dagelijks fietsen stal.

De rechter veroordeelde Christopher R. uiteindelijk tot een jaar effectieve gevangenisstraf en 800 euro boete. Aan twee burgerlijke partijen moet hij 774 en 900 euro schadevergoeding betalen. De mountainbikes van de jongens werden gestolen tijdens een verjaardagsfeestje in Plopsaland.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Fietsdiefstal

Meest gelezen

Ongeval Brugge gevel 1
Nieuws

Inzittenden filmen eigen crash tegen woning in Assebroek en delen beelden online
Zoekactie kortemark 02
Nieuws

Vermiste man (37) samen met hond dood teruggevonden in Kortemark
Spoeddienst AZ Sint Ja
Nieuws
Update

"We hebben dit nog maar zelden gezien": spoeddienst in Brugge loopt overvol na spekgladde ochtend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Fontein

Voy­eur die kin­de­ren film­de in Plop­sa­land, krijgt 18 maanden cel met uitstel
Ongeval Motorrijder Deerlijk

Dodelijk ongeval Deerlijk: jonge vrouw krijgt celstraf met uitstel
Ongeval motorrijder Brugge

Motard (35) veroordeeld na inhaalmanoeuvre met dodelijke afloop in Brugge
Roger vangheluwe

Brief linkt Roger Vangheluwe aan misbruik van 3-jarige tweeling in Kortrijkse jeugdinstelling
Overlijden Blankenberge

Koppel levenloos aangetroffen in appartement in Blankenberge
Brandweerzone 1

Jongeman opgepakt voor brandstichting in appartementsgebouw in Blankenberge
Aanmelden