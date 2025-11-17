Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De man die half november een scholier neerstak in het station van Harelbeke, wordt geïnterneerd. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk beslist. De man kampt met psychische problemen en het parket had ook om zijn internering gevraagd. Met het slachtoffer, een jongen van 15, gaat het al bij al goed.
De man van 28 stak twee maanden geleden een jongen van 15 neer met een mes, op een ochtend in het station van Harelbeke. Zonder aanleiding. Een echte verklaring heeft hij niet, zei de advocate van de jongen vorige week. Sarah Leyssen, advocaat slachtoffer: “De verklaring is niet zo duidelijk. Vandaar dat er ook meteen een psychiater werd aangesteld om de geestestoestand van meneer te onderzoeken.”
Sinan Karsikaya, advocaat verdachte: “Meneer betuigt spijt. De familie van meneer ook. De moeder zeer zeker. Dus, dat is wel zeer duidelijk.”
Slachtoffer stelt het redelijk goed
Het parket vroeg de internering van de man op basis van het verslag van de psychiater en de raadkamer is het daarmee eens. De dader wordt geïnterneerd en gaat naar een psychiatrische instelling. Met het slachtoffer gaat het redelijk goed. Sarah Leyssen, advocaat slachtoffer: “Medisch gezien stelt hij het eigenlijk goed. Hij wordt ook goed omringd door familie en vrienden. Mentaal gezien is het natuurlijk een weg die hij moet afleggen om dit te verwerken. Maar dat komt wel goed. Hij beseft waaraan hij is ontsnapt. Ook zijn broer en ouders. Zij beseffen dat het veel erger kon geweest zijn. Ik denk dat dit het enige positieve is in dit verhaal.”
