De man van 28 stak twee maanden geleden een jongen van 15 neer met een mes, op een ochtend in het station van Harelbeke. Zonder aanleiding. Een echte verklaring heeft hij niet, zei de advocate van de jongen vorige week. Sarah Leyssen, advocaat slachtoffer: “De verklaring is niet zo duidelijk. Vandaar dat er ook meteen een psychiater werd aangesteld om de geestestoestand van meneer te onderzoeken.”

Sinan Karsikaya, advocaat verdachte: “Meneer betuigt spijt. De familie van meneer ook. De moeder zeer zeker. Dus, dat is wel zeer duidelijk.”

