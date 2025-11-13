In Harelbeke is een jongen van 15 jaar neergestoken. Hij is niet in levensgevaar. De politie heeft een verdachte opgepakt.
Het incident gebeurt rond 8.15 uur aan het station van Harelbeke. De verdachte - een twintiger - sloeg op de vlucht, maar de politie heeft hem kunnen oppakken. Voorlopig is het nog onduidelijk of de twee elkaar kenden.
Het slachtoffer is een leerling van het Sint-Paulus college. Volgens de school hebben enkele leerlingen het steekincident zien gebeuren. "Deze leerlingen worden opgevangen en krijgen ondersteuning van slachtofferhulp en het CLB."
De redactie