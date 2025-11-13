Het incident gebeurt rond 8.15 uur aan het station van Harelbeke. De verdachte - een twintiger - sloeg op de vlucht, maar de politie heeft hem kunnen oppakken. Voorlopig is het nog onduidelijk of de twee elkaar kenden.

Het slachtoffer is een leerling van het Sint-Paulus college. Volgens de school hebben enkele leerlingen het steekincident zien gebeuren. "Deze leerlingen worden opgevangen en krijgen ondersteuning van slachtofferhulp en het CLB."

