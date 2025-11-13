11°C
Aanmelden
Nieuws
Harelbeke

Tie­ner (15) neer­ge­sto­ken aan sta­ti­on in Harelbeke

Station harelbeke

In Harelbeke is een jongen van 15 jaar neergestoken. Hij is niet in levensgevaar. De politie heeft een verdachte opgepakt.

Het incident gebeurt rond 8.15 uur aan het station van Harelbeke. De verdachte - een twintiger - sloeg op de vlucht, maar de politie heeft hem kunnen oppakken. Voorlopig is het nog onduidelijk of de twee elkaar kenden.

Het slachtoffer is een leerling van het Sint-Paulus college. Volgens de school hebben enkele leerlingen het steekincident zien gebeuren. "Deze leerlingen worden opgevangen en krijgen ondersteuning van slachtofferhulp en het CLB."

De redactie

Meest gelezen

Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt
Brand poelkapelle
Nieuws

Woningbrand in Madonna: huis onbewoonbaar, twee bewoners naar ziekenhuis

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden