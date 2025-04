De man van 46 bracht begin deze maand een vrouw van 53 met geweld om het leven in de Guldenvlieslaan in Stene. Ze woonden in hetzelfde appartementsgebouw. De politie vond haar lichaam op de trap naar het dak.

Meteen na de feiten probeerde de dader ook zelfmoord te plegen. Volgens zijn advocaat stond hij in de gevangenis onder verhoogd toezicht. Na zijn poging tot zelfdoding is hij onder begeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is er slecht aan toe. Zodra dat kan zal zijn advocaat hem in het ziekenhuis opzoeken. Hij hoopt dat hij het overleeft want de familie zit nog met heel veel vragen waarop alleen de dader het antwoord weet.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.