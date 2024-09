Twee jaar geleden brengt Mohammed zijn ex-vriendin Heidi om het leven in haar woning in de Monseigneur Callewaertstraat in Marke. Een hoogoplopende ruzie loopt uit de hand en de beschuldigde steekt haar neer met een zwaard, voor de ogen van de pleegdochter van negen jaar. De man kon het niet verkroppen dat Heidi een nieuwe vriend had.

De datum voor het proces wordt later bepaald.