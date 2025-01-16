Het slachtoffer woonde op het moment van de feiten in Izegem en werkte bij Poco Loco. Volgens haar advocaat is haar leven verwoest. Ze zit in een rolstoel en kan zich moeilijk verplaatsen. Daarom kwam ze vandaag ook niet naar de rechtbank.

De dader betwist de opzettelijke slagen en verwondingen, en de diefstal. In zo'n stresssituatie is het volgens zijn advocaat niet aannemelijk dat hij een diefstal zou plegen. Anderzijds is hij volgens het Openbaar ministerie bekend voor diefstal.