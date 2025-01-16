Het Openbaar Ministerie vraagt 2 jaar cel voor opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal, en schuldig verzuim voor een man van 29 uit Izegem. Voor verkeersinbreuken vraagt het OM nog eens één jaar cel, een boete, en één jaar rijverbod.
De man reed op maandag 13 januari in Izegem aan een veel te hoge snelheid een vrouwelijke e-stepper van 20 aan. Die belandde op de motorkap, verbrijzelde de vooruit en kwam op de passagiersstoel terecht. De man reed zo een kilometer door. Aan de Sasbrug haalde hij het slachtoffer uit de wagen. Hij legde haar in de graskant, beroofde haar ook nog eens, en reed dan gewoon weg. Hij werd kort na de feiten opgepakt. Hij bleek onder invloed van alcohol en drugs. Bovendien had hij ook geen geldig rijbewijs.
Leven verwoest
Het slachtoffer woonde op het moment van de feiten in Izegem en werkte bij Poco Loco. Volgens haar advocaat is haar leven verwoest. Ze zit in een rolstoel en kan zich moeilijk verplaatsen. Daarom kwam ze vandaag ook niet naar de rechtbank.
De dader betwist de opzettelijke slagen en verwondingen, en de diefstal. In zo'n stresssituatie is het volgens zijn advocaat niet aannemelijk dat hij een diefstal zou plegen. Anderzijds is hij volgens het Openbaar ministerie bekend voor diefstal.