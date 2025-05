Dinsdag werd de 41-jarige partner van het slachtoffer opgepakt. Na verhoor werd L.M. woensdagavond voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om de Roemeen aan te houden op verdenking van moord.

De Brugse raadkamer oordeelde vrijdagochtend dat de verdachte minstens een maand langer in de cel moet blijven. De verdediging drong nog niet aan op een vrijlating, omdat er nog verder onderzoek moet gebeuren. "Mijn cliënt zegt dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood van zijn vrouw", aldus meester Piet Rotsaert. Volgens de verdediging is het nog steeds onduidelijk of het slachtoffer met geweld om het leven werd gebracht.