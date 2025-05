De lokale politie van de zone Regio Tielt werd dinsdagochtend rond 4.45 uur opgeroepen voor een onduidelijk overlijden van een 39-jarige vrouw. Het slachtoffer werd levenloos aangetroffen in haar woning in de Biermanstraat in Schuiferskapelle, een deelgemeente van Tielt. Bij aankomst van de politie waren de hulpdiensten nog ter plaatse, maar voor de vrouw kwam alle hulp te laat.