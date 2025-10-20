In het centrum van Avelgem kwam donderdagnacht een 51-jarige man om het leven bij een val. Hij zou eerder die nacht ruzie gehad hebben met twee mannen op café en overleed aan de gevolgen van een val tijdens een schermutseling. Hij werd geduwd, kwam met zijn hoofd tegen de grond terecht en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Twee mannen van 34 en 36 jaar werden gearresteerd. "De 34-jarige is zaterdag voor de Ieperse onderzoeksrechter verschenen en wordt aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg", zo meldt het parket van West-Vlaanderen. "Hij moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen." De 36-jarige man die werd opgepakt, mocht van de onderzoeksrechter beschikken.