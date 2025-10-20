Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In het centrum van Avelgem is vannacht een man van 51 uit Heestert overleden na een incident waarbij twee andere mannen betrokken waren.
De schermutseling gebeurde rond half twee vannacht, in de Kerkstraat, ter hoogte van café Local. Hulpdiensten snelden ter plaatse en de omgeving werd meteen afgezet. Een wetsdokter en het gerechtelijk labo voerden de eerste vaststellingen uit.
De lokale politiezone Mira heeft twee verdachten aangehouden. Camerabeelden worden intussen onderzocht om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Het verdere onderzoek moet duidelijk maken onder welke omstandigheden de man overleed.
Ben Storme