13°C
Aanmelden
Nieuws
Avelgem

Man (51) over­le­den na inci­dent in cen­trum van Avelgem

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In het centrum van Avelgem is vannacht een man van 51 uit Heestert overleden na een incident waarbij twee andere mannen betrokken waren.

De schermutseling gebeurde rond half twee vannacht, in de Kerkstraat, ter hoogte van café Local. Hulpdiensten snelden ter plaatse en de omgeving werd meteen afgezet. Een wetsdokter en het gerechtelijk labo voerden de eerste vaststellingen uit.

De lokale politiezone Mira heeft twee verdachten aangehouden. Camerabeelden worden intussen onderzocht om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Het verdere onderzoek moet duidelijk maken onder welke omstandigheden de man overleed.

Avelgem1
Avelgem2
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Verdacht overlijden

Meest gelezen

Ongeval Oostkamp
Nieuws
Update

Vrachtwagen rijdt in op ander voertuig op E40: opnieuw vlot verkeer
Flakka
Nieuws

Politie vindt flakka, ketamine en crystal meth bij inval in Langemark-Poelkapelle
Ongeval boezinge
Nieuws

Vrachtwagen en lijnbus botsen in Boezinge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2022-09-17 00:00:00 - Twee verdachten aangehouden voor drugslab in Oostkamp

Celstraffen tot 40 maanden voor drugslab in Ruddervoorde
Politielint 2025 04 22 145444 etum

Twintiger in levensgevaar na zwaar geweld in Oostende
2021-10-20 00:00:00 - Politie vindt zwemvesten en rubberboten in bestelwagen: 2 mannen opgepakt op verdenking mensensmokkel

Tot zeven jaar cel voor mensensmokkel met bootjes
2016-02-07 00:00:00 - Inbrekers teisteren Ledegem

Politie waarschuwt: dieven op pad die via eerste verdieping inbreken, politie geeft ook tips
Motorongeval

Drie maanden cel met uitstel voor dodelijk ongeval in Damme
Oostende controle 1

Oostendse politie mag voortaan fouilleren bij verdachte situaties
13°C
Aanmelden