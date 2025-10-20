De schermutseling gebeurde rond half twee vannacht, in de Kerkstraat, ter hoogte van café Local. Hulpdiensten snelden ter plaatse en de omgeving werd meteen afgezet. Een wetsdokter en het gerechtelijk labo voerden de eerste vaststellingen uit.

De lokale politiezone Mira heeft twee verdachten aangehouden. Camerabeelden worden intussen onderzocht om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Het verdere onderzoek moet duidelijk maken onder welke omstandigheden de man overleed.