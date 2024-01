Het ongeval gebeurde iets over zes uur. Een Fransman was zonder benzine gevallen en parkeerde zijn wagen op de pechstrook, in de richting van Gent. Hij wou zijn tank zelf bijvullen maar werd daarbij aangereden door een vrachtwagen. Hij overleefde de aanrijding niet.



Door het ongeval ontstond er een file vanaf Deerlijk in de richting van Gent.