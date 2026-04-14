Vorig weekend, tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag, is op de afdeling voor mensen met geheugenproblemen in woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem een bewoner (90) gewond geraakt. De man kreeg nog verzorging in het woonzorgcentrum, maar hij is er uiteindeljk woensdag overleden.

Mogelijk zou er een vechtpartij gebeurd zijn met een andere bewoner, maar de precieze omstandigheden zijn voorlopig nog onduidelijk. Het parket heeft een onderzoek tegen onbekenden gevorderd.

"Onder de indruk"

"Het onderzoek moet nu duidelijk maken wat er precies gebeurd is", klonk het bij Liesbet D'hont, diensthoofd bewonerszorg en kwaliteitscoördinator van het woonzorgcentrum. "De andere bewoner is overgeplaatst naar een andere voorziening. De bewoners en medewerkers van het woonzorgcentrum zijn erg onder de indruk."

