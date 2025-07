Het levenloze lichaam van de vrouw werd op 23 juni ontdekt in haar huis in de Eikenlaan in Ieper. De man wou toen al zelf uit het leven stappen, zei zijn advocaat eind juni. “Het is zo dat hijzelf voelde hoe hij aan het verzwakken was. Dat hij zelf uit het leven wilde stappen, maar zijn hulpbehoevende echtgenote niet wilde achterlaten.”

Wie vragen heeft bij zelfdoding of hulp zoekt, kan terecht op de zelfmoordlijn 1813.