Het was de thuisverpleger die het levenloze lichaam van de vrouw dinsdag ontdekte in het huis aan de Eikenlaan in Ieper. De omstandigheden worden verder onderzocht. De man van 81 verscheen vanmorgen voor de raadkamer in Ieper. Die besliste dat hij een maand langer in de cel moet blijven op verdenking van moord op zijn vrouw van 82.