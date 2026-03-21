Man (77) in levens­ge­vaar na val met fiets in Gistel

Een 77-jarige man uit Gistel is donderdagnamiddag in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis van Oostende na een val met zijn fiets ter hoogte van de Hoogstraat in Gistel.

In Gistel is een 77-jarige man donderdag rond 17.25 uur ten val gekomen in de Hoogstraat. Hij reed er met zijn elektrische fiets toen hij ter hoogte van de bushalte Markt Gistel viel.

"De exacte omstandigheden zijn niet duidelijk", klonk het bij Annemie Wittesaele van politiezone Kouter. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis van Oostende overgebracht.

