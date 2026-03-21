In Gistel is een 77-jarige man donderdag rond 17.25 uur ten val gekomen in de Hoogstraat. Hij reed er met zijn elektrische fiets toen hij ter hoogte van de bushalte Markt Gistel viel.

"De exacte omstandigheden zijn niet duidelijk", klonk het bij Annemie Wittesaele van politiezone Kouter. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis van Oostende overgebracht.