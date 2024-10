Het ongeval gebeurde in de Beselarestraat in Geluwe. De 76-jarige bestuurder reed eerst tegen een geparkeerde wagen, en kwam nadien in een etalage van een autohandelaar terecht. De man kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een van de auto’s in de etalage. Mogelijk vergiste hij zich van pedaal.

De 76-jarige man raakte niet gewond, maar de schade in de garage is aanzienlijk.