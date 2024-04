“Ik heb die man kort bezocht in de gevangenis. Daar zit een man die aangeslagen is. Die de ernst van de zaak begrijpt. Die in de gevangenis zit. Dat is een enorme schok voor die man. Heeft hij spijt van zijn daden? Ik kan alleen maar zeggen dat die man gebroken is en dat het onderzoek zal moeten uitwijzen wat er in die woning gebeurd is.”

De man uit Zerkegem moet nu pas op 3 mei voor de raadkamer verschijnen. Intussen blijft de verdachte in de cel.