Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Roeselare raakte een 59-jarige Portugese arbeider dinsdagnamiddag levensgevaarlijk gewond. De man viel op een werf van een stelling van meer dan tien meter hoogte.
De brandweer van zone Midwest kreeg dinsdag rond 15.20 uur een melding binnen van een val van grote hoogte. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse. Al snel werd de vijftiger zwaargewond naar AZ Delta in Roeselare overgebracht. Hij verkeert in levensgevaar. Het arbeidsauditoraat werd ook ingelicht en onderzoekt het incident.
Leonie Delodder