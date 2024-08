Omstreeks 16uur is de brandweer van de hulpverleningszone Westhoek opgeroepen voor een redding te water in de Grote Branderstraat in Vlamertinge, een deelgemeente van Ieper.

Een man van 54 jaar was er gaan zwemmen in een groot waterreservoir van een landbouwbedrijf. Na enige tijd kwam de man niet meer boven water. Het gaat om een Poolse gastarbeider van 54. Hij ging met vier andere collega’s zwemmen in het waterbekken en kwam als enige niet meer boven.

De brandweer is met meerdere duikploegen te water gegaan om te zoeken naar de man in kwestie. Ook een droneteam van de politie kwam ter plaatse. Om 20u werd de man levenloos gevonden in het water.

In het totaal werden 40 personen van de brandweer ingezet voor deze vier uur durende interventie.