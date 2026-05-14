Man (34) geïnterneerd voor moordpoging op buurman (81) in Oostende

De lokale politiezone Oostende kreeg in de nacht van woensdag 3 op donderdag 4 september vorig jaar rond 3 uur een melding van een steekincident in een woning in de Epsomlaan. Een 81-jarige bewoner bleek levensbedreigende verwondingen opgelopen te hebben. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar de Oostendenaar was uiteindelijk vrij snel buiten levensgevaar.

Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek voor poging tot moord. Ook het labo ging ter plaatse om sporenonderzoek uit te voeren. Ondertussen werd in de loop van die ochtend een 34-jarige Oostendenaar als verdachte ingerekend. Het gaat om de bovenbuur van het slachtoffer. Samen met zijn partner zou G.V. de bovenste verdieping van de woning van de 81-jarige man huren.

Ontoerekeningsvatbaar

De volgende dag werd de verdachte voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om de Oostendenaar aan te houden op verdenking van poging tot moord. Daarnaast werd een gerechtspsychiater aangesteld om V. te onderzoeken.

Ondertussen kwam de deskundige tot de conclusie dat de dertiger ontoerekeningsvatbaar zou zijn, onder andere op basis van zijn lage IQ. In die omstandigheden vroeg het parket aan de raadkamer om de verdachte te interneren. De verdediging verzette zich tevergeefs tegen de internering van de Oostendenaar.