22°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

81-jari­ge man zwaar­ge­wond na stee­kin­ci­dent in Oostende

Politielint 2025 04 22 145444 etum

In Oostende is afgelopen nacht een 81-jarige man zwaargewond geraakt bij een steekincident in een woning in de Epsomlaan. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is intussen stabiel.


Het parket onderzoekt de zaak als een poging tot moord. “De verdachte, een 34-jarige man uit Oostende, werd vanochtend opgepakt en verschijnt later voor de onderzoeksrechter in Brugge,” zegt het parket van West-Vlaanderen.

"Geen onbekenden van elkaar"

Volgens het parket gaat het om bekenden van elkaar. Over de aanleiding van het incident bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

“Het onderzoek wordt verdergezet door de politie van Oostende onder leiding van de onderzoeksrechter in Brugge,” zegt het parket.

De redactie

Meest gelezen

Ongeval waregem koerse paard
Nieuws
Update

Twee paarden overleven valpartijen op Waregem Koerse niet
Aangespoelde walvis reddingsactie
Nieuws
Update

Noord-Atlantische dwergvinvis spoelt opnieuw aan na tevergeefse reddingspoging
Ongeval elverdinge
Nieuws
Update

Twee personen gewond na botsing in Elverdinge, bestuurder had te veel gedronken

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden