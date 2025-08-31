In Oostende is afgelopen nacht een 81-jarige man zwaargewond geraakt bij een steekincident in een woning in de Epsomlaan. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is intussen stabiel.
Het parket onderzoekt de zaak als een poging tot moord. “De verdachte, een 34-jarige man uit Oostende, werd vanochtend opgepakt en verschijnt later voor de onderzoeksrechter in Brugge,” zegt het parket van West-Vlaanderen.
"Geen onbekenden van elkaar"
Volgens het parket gaat het om bekenden van elkaar. Over de aanleiding van het incident bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.
“Het onderzoek wordt verdergezet door de politie van Oostende onder leiding van de onderzoeksrechter in Brugge,” zegt het parket.