In een woning in de Epsomlaan in Oostende heeft de man van 34 zijn onderbuur van 81 neergestoken. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen stabiel.

De verdachte verscheen vrijdag voor de Brugse onderzoeksrechter. Die heeft beslist om de Oostendenaar aan te houden op verdenking van moordpoging. Over de aanleiding van het incident bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid.