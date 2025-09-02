22°C
Nieuws
Oostende

Man (34) die onder­buur (81) neer­stak in Oos­ten­de blijft aan­ge­hou­den voor moordpoging

Politielint

In het onderzoek naar het steekincident in Oostende donderdagnacht, heeft de onderzoeksrechter een man van 34 aangehouden op verdenking van moordpoging.

In een woning in de Epsomlaan in Oostende heeft de man van 34 zijn onderbuur van 81 neergestoken. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen stabiel.

De verdachte verscheen vrijdag voor de Brugse onderzoeksrechter. Die heeft beslist om de Oostendenaar aan te houden op verdenking van moordpoging. Over de aanleiding van het incident bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid.

Steekpartij Oostende
Nieuws

81-jarige man zwaargewond na steekincident in Oostende
De redactie

