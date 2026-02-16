12°C
Man (30) ris­keert cel­straf na schud­den van zoon­tje van vier maanden

Gerechtsgebouw rechtbank brugge 3

Een 30-jarige man uit Blankenberge heeft zich maandagvoormiddag voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen op zijn toen vier maanden oud zoontje. Bij de baby werd twee keer het shakenbabysyndroom vastgesteld. Het Openbaar Ministerie vorderde een fikse celstraf. 

Een arts van het AZ Sint-Jan in Brugge trok op 25 augustus 2023 aan de alarmbel. Een vier maanden oude baby was de dag ervoor opgenomen met alle tekenen van het shakenbabysyndroom. De vader van het slachtoffer gaf toe dat hij eerder ook al stevig had geschud, omdat het jongetje niet stopte met huilen. Op 27 juli belandde het zoontje van Y.S. inderdaad al eens in het ziekenhuis. Uiteindelijk bleek dat er ook toen al sprake was van het shakenbabysyndroom.

Na twee maanden voorhechtenis mocht de beklaagde de gevangenis onder voorwaarden verlaten. Die voorwaarden zouden goed verlopen zijn. Sinds oktober 2025 zijn er ook geen maatregelen van de jeugdrechter meer. Het Openbaar Ministerie merkte op dat S. wel al met het gerecht in aanraking kwam voor diefstal, slagen en verboden wapens. 

Veel geluk

De verdediging legde uit dat de partner van de beklaagde die bewuste dag aan het winkelen was. "Het was geen gemakkelijke baby en hij kreeg hem niet gesust", klonk het bij  meester Daphné Dumery. De advocate benadrukte dat haar cliënt zelf de hulpdiensten verwittigde en onmiddellijk open kaart speelde. "Na dat triestig voorval heeft het gezin alle handvaten genomen die hen werden aangereikt." Meester Dumery kon zich vinden in het opleggen van voorwaarden, zoals een drugsverbod en bijkomende agressietraining.

Ten slotte heeft het jongetje volgens de verdediging niets overgehouden aan de feiten. "Dat kind heeft ongelooflijk veel geluk gehad. Anders had u geen zoon meer, of een zwaar gehandicapte zoon", richtte de voorzitter zich nog tot de beklaagde. De procureur vorderde 30 maanden gevangenisstraf met probatie-uitstel. Vonnis op 23 maart.

Belga

