Zaterdagnacht rond 4 uur kreeg de lokale politie Brugge een melding van een steekpartij in een café in de uitgaansbuurt in Brugge. Volgens Het Laatste Nieuws en het Nieuwsblad zou het gaan om danscafé De Coulissen in de Jakob van Ooststraat. Een man van 28 zou er na een discussie in de toiletten een andere twintiger met een mes neergestoken hebben. Het slachtoffer raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

De politie kon de verdachte kort na de feiten oppakken. Hij verscheen gisteren voor de onderzoeksrechter voor poging tot doodslag. Die besliste om de man aan te houden. Vrijdag moet de raadkamer beslissen over zijn verdere aanhouding.