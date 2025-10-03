17°C
Man (24) opge­pakt na hand­tas­te­lijk­he­den op trein tus­sen Gent en Oostende

Station brugge

Een 24-jarige man uit Afghanistan is woensdag opgepakt in het station van Brugge nadat hij op de trein van Gent naar Oostende vier jonge vrouwen zou hebben betast. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de feiten.

De incidenten gebeurden woensdagmiddag op de trein richting Oostende. Volgens het parket van West-Vlaanderen zou de man vier jonge vrouwen fysiek hebben benaderd en handtastelijk gedrag hebben vertoond. “De man werd bij aankomst in Brugge opgepakt door de politie”, bevestigt de parketwoordvoerder.

Slachtoffers verhoord

Drie van de slachtoffers zijn intussen verhoord. Het parket vorderde een onderzoeksrechter, die besliste om de verdachte aan te houden op verdenking van aantasting van de seksuele integriteit.

De 24-jarige verschijnt dinsdag 14 oktober voor de raadkamer, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding. “Het onderzoek is volop aan de gang,” aldus het parket.

