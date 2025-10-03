Drie van de slachtoffers zijn intussen verhoord. Het parket vorderde een onderzoeksrechter, die besliste om de verdachte aan te houden op verdenking van aantasting van de seksuele integriteit.

De 24-jarige verschijnt dinsdag 14 oktober voor de raadkamer, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding. “Het onderzoek is volop aan de gang,” aldus het parket.