Zaterdagavond zette de politie de achtervolging in op een wagen met Franse nummerplaat op de E17 ter hoogte van Gent. De bestuurder reed aan hoge snelheid richting Frankrijk, maar besloot in Waregem de snelweg te verlaten.

Dat bleek geen goede keuze. De Volkswagen Golf nam de afrit aan een te hoge snelheid, kon de bocht niet correct nemen en botste even voorbij De Vlecht op een andere wagen. De vluchtwagen kwam daarbij op zijn dak terecht. Bij het ongeval raakten de bestuurder en passagier van een Volkswagen ID.4 lichtgewond.

Op de vlucht

De inzittenden zetten hun vlucht vervolgens te voet verder en probeerden weg te raken met een BMW met Duitse nummerplaat die in de buurt geparkeerd stond. Maar een getuige zag alles gebeuren en verwittigde de politie van zone Mira. "De mannen konden onmiddellijk worden gearresteerd”, zegt Sofie Vanden Berghe van het parket West-Vlaanderen.

