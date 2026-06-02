Man (20) aangehouden na politieachtervolging en crash bij De Vlecht in Waregem
De 20-jarige Fransman uit Moeskroen die zaterdagavond na een politieachtervolging op de E17 crashte in Waregem, is door de onderzoeksrechter aangehouden onder elektronisch toezicht. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen.
Zaterdagavond zette de politie de achtervolging in op een wagen met Franse nummerplaat op de E17 ter hoogte van Gent. De bestuurder reed aan hoge snelheid richting Frankrijk, maar besloot in Waregem de snelweg te verlaten.
Dat bleek geen goede keuze. De Volkswagen Golf nam de afrit aan een te hoge snelheid, kon de bocht niet correct nemen en botste even voorbij De Vlecht op een andere wagen. De vluchtwagen kwam daarbij op zijn dak terecht. Bij het ongeval raakten de bestuurder en passagier van een Volkswagen ID.4 lichtgewond.
Op de vlucht
De inzittenden zetten hun vlucht vervolgens te voet verder en probeerden weg te raken met een BMW met Duitse nummerplaat die in de buurt geparkeerd stond. Maar een getuige zag alles gebeuren en verwittigde de politie van zone Mira. "De mannen konden onmiddellijk worden gearresteerd”, zegt Sofie Vanden Berghe van het parket West-Vlaanderen.
Uit verder onderzoek bleek dat de bestuurder van de Volkswagen Golf, een 20-jarige Fransman uit Moeskroen, geen rijbewijs had. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor onder meer gewapende weerspannigheid, kwaadwillige belemmering van het verkeer en rijden zonder rijbewijs. De man was eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten.
Onderzoeksrechter
Maandag verscheen de twintiger voor de onderzoeksrechter in Kortrijk. Die besliste hem aan te houden onder elektronisch toezicht. De vijf andere mannen die werden opgepakt, werden na verhoor vrijgelaten. Het onderzoek wordt verdergezet onder leiding van de onderzoeksrechter in Kortrijk.