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Waregem

Fran­se wagen crasht na ach­ter­vol­ging bij De Vlecht in Waregem

Ongeval Waregem

Een Franse auto is zaterdagavond rond 19 uur na een achtervolging gecrasht even voorbij de afrit van de E17 - De Vlecht - in Waregem. De inzittenden probeerden nog weg te vluchten maar de politie van de zone Mira kon hen inrekenen.

Ongeval Waregem Vlecht

De auto met Franse nummerplaat werd al door de politie achtervolgd van bij Gent. Hij reed aan erg hoge snelheid richting Frankrijk maar besliste in Waregem af te rijden.

Een foute beslissing want de Golf kwam te snel de afrit opgereden, kon daardoor de bocht niet correct nemen en botste even voorbij De Vlecht met een andere wagen. De vluchtwagen belandde op z'n dak.

De inzittenden wilden nog de benen nemen maar de politie van de zone Mira kon hen snel vatten. Eén rijstrook van de N382 expressweg was een tijdlang afgesloten.

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Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Ongeval

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