De auto met Franse nummerplaat werd al door de politie achtervolgd van bij Gent. Hij reed aan erg hoge snelheid richting Frankrijk maar besliste in Waregem af te rijden.

Een foute beslissing want de Golf kwam te snel de afrit opgereden, kon daardoor de bocht niet correct nemen en botste even voorbij De Vlecht met een andere wagen. De vluchtwagen belandde op z'n dak.

De inzittenden wilden nog de benen nemen maar de politie van de zone Mira kon hen snel vatten. Eén rijstrook van de N382 expressweg was een tijdlang afgesloten.