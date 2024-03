De Gentse advocaat-generaal C.B. - die vroeger ook aan de slag was in Brugge - is voorlopig drie maanden geschorst. Dat heeft de procureur-generaal in Gent beslist na een tuchtonderzoek. "Voor een advocaat-generaal gelden vanzelfsprekend zeer hoge ethische en deontologische standaarden omdat hij een belangrijke maatschappelijke opdracht vervult", zegt procureur-generaal Erwin Dernicourt.

De advocaat-generaal was lid van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) en zou de vragen voor het magistratenexamen hebben doorgespeeld aan een kandidaat, de zoon van de twee West-Vlaamse magistraten. Tegen de advocaat-generaal loopt ook een strafrechterlijk onderzoek.