Stumaco in Staden is 24 jaar geleden opgericht door een groep ingenieurs. De missie: innovatieve machines en productieprocessen bedenken voor groenteverwerkende bedrijven. Eén jaar geleden was er de fusie met productielijnenbouwer IntoCon uit Ieper, samen vormen ze de groep Sticomax. Kenneth Wattyn, plantmanager Stumaco Staden: “Wij doen alles in eigen beheer. Wij zijn een totaalintegrator van A tot Z voor proceslijnen in de voedingsindustrie. Wij starten van vlakke platen van buizen en we doen alles zelf. Heel veel laswerk, alles is in roestvast staal.”