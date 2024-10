Op dat Belgisch Kampioenschap nam hij het ook op tegen zijn eigen vader, en met succes. Maarten is nu trouwens niet alleen Belgisch Kampioen, want twee weken geleden vond ook het Wereldkampioenschap Ballonvaren in Hongarije plaats, waar hij uit de bus kwam als beste jongere én beste Belg. Aan het WK namen toen 118 ballonvaarders deel.