De voorbereidende werken starten maandag 23 juni. Dan wordt de middenberm van de R32 aangepast en het fietspad aan de noordzijde opgebroken en opnieuw geasfalteerd.

De werken kennen twee grote fases. Fase 1 start vanaf augustus met de heraanleg van de Honzebrouckstraat en de bouw van het zuidelijke deel van de fietstunnel. Ook een deel van de R32 richting Ardooie wordt vernieuwd om het verkeer in de volgende fase te kunnen verschuiven. Wanneer de eerste helft van de tunnel klaar is, wordt het verkeer tijdelijk verlegd om de tweede helft aan te leggen. Fase 2 gaat in vanaf mei 2026 voor de aanleg van het noordelijke deel van de fietstunnel aan de zijde van Hooglede.