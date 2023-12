Ook de Westhoek verdient meer subsidie vindt hij. Met jaarlijks bijna 170.000 bezoekers staat het In Flanders Fields museum in de top vijf van musea in Vlaanderen.

"Het blijft belangrijk dat het herdenkingstoersime ook verder in de toekomst zijn rol kan spelen. In 2027 hebben we de honderdste verjaardag van de inhuldiging van de Menenpoort, in 2028 is het honderd jaar Last Post. De bedoeling is dat er in 2027-2028 een themajaar rond de Eerste Wereldoorlog wordt opgezet", zegt Peter Slosse van Toerisme Ieper.