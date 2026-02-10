“In Frankrijk verstrengden de gerechtelijke overheden hun aanpak. Men voorzag een gerechtelijke basis om die taxiboten ook op zee te kunnen onderscheppen, wat men ‘inboxen’ noemt. Ook wij moeten hier klaar voor zijn. De strijd tegen transmigratie opvoeren, vraagt niet alleen detectie en onderschepping, maar ook bijkomende maritieme capaciteit, inzetbaar materiaal en interventietechnieken op zee. Er moet onderzocht worden hoe de Scheepvaartpolitie en het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) verder kan worden versterkt. Onze mensen en diensten moeten zich operationeel kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie met nieuwe technieken. Denk maar aan het gebruik van netten om de schroef van een small boat te blokkeren en het ‘inboxen’ met patrouillevaartuigen."

