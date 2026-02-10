Maaike De Vreese (N‑VA) vraagt extra maatregelen tegen transmigratie aan de Westkust: “We moeten druk op transmigratie en mensensmokkelaars opvoeren”
Kamerlid en ondervoorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken Maaike De Vreese (N-VA) roept Minister Quintin op om extra maatregelen te nemen tegen de transmigratieproblematiek aan de Westkust. Door de strengere aanpak in Frankrijk verschuift de problematiek naar onze kust.
Dit jaar zien we een opmerkelijke stijging van het aantal onderscheppingen van transmigranten en mensensmokkelaars. Mensensmokkelaars gebruiken ‘taxiboten’ of ‘small boats’, waarbij de boot vanop de Westkust in het water wordt gelaten om de oversteek te maken. "Dit zijn gammele bootjes die niet zeewaardig zijn en dus zorgen voor zeer gevaarlijke situaties", klonk het bij De Vreese. Ze pleit daarom om te onderzoeken hoe we de samenwerking tussen de verschillende diensten kunnen verbeteren en om gezamenlijke acties te ondernemen.
“In Frankrijk verstrengden de gerechtelijke overheden hun aanpak. Men voorzag een gerechtelijke basis om die taxiboten ook op zee te kunnen onderscheppen, wat men ‘inboxen’ noemt. Ook wij moeten hier klaar voor zijn. De strijd tegen transmigratie opvoeren, vraagt niet alleen detectie en onderschepping, maar ook bijkomende maritieme capaciteit, inzetbaar materiaal en interventietechnieken op zee. Er moet onderzocht worden hoe de Scheepvaartpolitie en het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) verder kan worden versterkt. Onze mensen en diensten moeten zich operationeel kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie met nieuwe technieken. Denk maar aan het gebruik van netten om de schroef van een small boat te blokkeren en het ‘inboxen’ met patrouillevaartuigen."
Financiële steun
Momenteel kan Frankrijk rekenen op 172 miljoen Britse pond. De Fransen hebben dagelijks 1.200 VTE’s aan beveiligingspersoneel ingezet tegen smokkeloperaties aan de kust. "Ongeveer 730 van hen worden betaald door de Britten. De financiële steun richting België is zo goed als opgedroogd. Minister Quintin moet, zoals onder de Zweedse regering door toenmalig minister Jan Jambon gebeurde, zijn Britse collega’s overhalen voor steun en middelen."