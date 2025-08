De muzikale tocht begon in de Heilige Magdalenakerk, waar harpiste Lise Vandersmissen het publiek kennis liet maken met de Italiaanse triple harp. “Het is een barokke harp met drie rijen snaren”, legt ze uit. “Ik vind het een interessant instrument omwille van de unieke klank en van het feit dat het niet meer zo vaak gespeeld wordt. Het is een uitdaging om het terug wat nieuw leven in te blazen.”

Het Ma Festival, dat al jaren vaste waarde is in de Brugse zomer, staat bekend om zijn focus op oude muziek en historische instrumenten. Jaarlijks trekt het evenement zo’n 6.000 bezoekers.