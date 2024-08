Tom Goossens en zijn De Schone Companie halen Semele, de bek­ende opera van Händel, volledig uit elka­ar en bouwen met de ele­menten een prikke­lend ver­haal over samen spe­len en alleen zijn, over kun­nen en gun­nen, over licht en muziek. In de opera ver­lei­dt de opper­god Jupiter het aardse meis­je Semele. Juno, de vrouw van Jupiter, is razend jalo­ers. Ze verkleedt zich in Semele’s zus en manip­uleert het jonge meis­je richt­ing haar onder­gang. Het nood­lot slaat toe en Jupiter zorgt tegen zijn wil voor de dood van Semele. Met slechts drie acteurs en een luit vertelt De Schone Companie het ver­haal van Jupi en Semele in een opera voor de allerkle­in­ste bezoek­ers van MA Festival.